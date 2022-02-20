Росія каже, що отримала заяви на громадянство від майже мільйона людей з ОРДЛО

У Росії заявляють, що нібито 950 тисяч мешканців з окупованого Донбасу подали заявки на отримання громадянства країни-окупантки. Ба більше, 775 тисяч із них вже його отримали.

Депутат Держдуми від Ростовської області Віктор Водолацький цинічно заявив, що 170 тисяч вже проходять процедуру. Пропагандисти стверджують, що на окупованому Донбасі всього проживає 3, 5 мільйона людей.

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Росія спростила отримання громадянства

З 2019 року жителі окупованих територій можуть отримати російські паспорти за спрощеним порядком.

Для цього їм не потрібно отримувати дозвіл на проживання і жити в Росії 5 років. Саме така вимога діє для тих, хто претендує на громадянство окупанта. Паспорти ж мешканцям окупованого Донбасу видають у Ростовській області.

Україна не визнає видані російські паспорти та вважає це першим кроком до анексії цих територій.

Останні новини з Донбасу

У передмісті Донецька 20 лютого прогримів потужний вибух. Про це повідомляють очевидці події.

Спільні військові навчання Росії й Білорусі мали б завершитися 20 лютого. Але Путін і Лукашенко вирішили продовжити їх через "загрозу на кордонах".

При цьому окупанти у неділю, 20 лютого, продовжують обстрілювати позиції ЗСУ. Український захисник отримав осколкові поранення. Героя госпіталізували до лікувального закладу.

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