Росія каже, що перехопила над Тихим океаном американський літак

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У Росії заявили про перехоплення над Тихим океаном американського літака-розвідника RC-135. Для цієї операції в повітря підняли російський винищувач Міг-31.

Джерело:

"РИА Новости"

Про перехоплення літака розповіли в міністерстві оборони Росії.

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Росія заявляє, що перехопила літак США

У Москві кажуть, що перехопили над Тихим океаном американський літак-розвідник RC-135.

З цією метою в повітря підняли російський винищувач Міг-31. Він супроводжував літаки США. Наразі жодних інших деталей не повідомляють.

Зверніть увагу! Нещодавно протягом тижня винищувачі НАТО 7 разів підіймалися в повітря для ідентифікації та супроводу військових літаків з Росії. Відбулося це в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем: авіація переважно літала з Калінінграду і назад.

Росія перехопила американський літак: дивіться відео