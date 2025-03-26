Попри заяви Росії: у Зеленського підрахували кількість атак по енергетиці з 18 березня

Росіяни у своїй заяві після зустрічей в Ер-Ріяді заявили про те, що перемир'я щодо ударів по об'єктах енергетики діє нібито з 18 березня. Втім, з того моменту сталося щонайменше 8 підтверджених влучань по критичній інфраструктурі.

Про це заявив радник Володимира Зеленського Дмитро Литвин у соцмережі Х, передає 24 Канал. Нагадаємо, що Росія заявила про припинення вогню по вищезгаданих об'єктах після телефонної розмови президента США Дональда Трампа та Владіміра Путіна.

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Скільки атак на енергетику відбулося

За словами посадовця, 18 березня росіяни створили фейкову історію про те, що диктатор нібито наказав припинити удари по енергетичній інфраструктурі України. наразі у Москві, на його думку, "просто хочуть залишатися послідовними у своїй брехні та пропаганді".

Але реальність така: з 18 березня вони завдають ударів по наших енергетичних об’єктах бомбами, ударними безпілотниками та безпілотними літальними апаратами,

– заявив Литвин.

Він уточнив, що вже є 8 підтверджених влучень на енергетичні об’єкти. Радник президента наголосив, що сили протиповітряної оборони щоночі збивають майже сотню ударних безпілотників, більшість з яких, ймовірно, цілилися на критичну інфраструктуру.

"Росіяни брешуть навіть тоді, коли правда очевидна. Це просто брехня заради брехні. Ось чому все, що вони говорять або обіцяють, потрібно перевіряти ще раз, і ця частина тепер лежить на наших партнерах. Велике спасибі всім, хто допомагає", – резюмував посадовець.

Нагадаємо, нещодавно Кремль заявив, що домовленість про припинення вогню по енергетиці на 30 днів вже розпочалась, тоді як у Білому домі повідомили, що працюють над реалізацією заборони ударів по енергетичних об'єктах.