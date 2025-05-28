Росія каже, що запропонувала Україні дату і місце переговорів для обміну "меморандумами"

У Росії заявили, що нібито запропонували Україні дату і місце зустрічі для обміну так званими "меморандумами" з позиціями щодо припинення вогню і подальших кроків. У Москві стверджують, що цю інформацію нібито передали міністру оборони України Рустему Умєрову.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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У Росії зробили нову заяву щодо меморандуму

У Кремлі стверджували, що готові надати свої умови щодо завершення війни та бачення майбутньої мирної угоди відразу після масштабного обміну полоненими. Кінцева частина обміну відбулася ще 25 травня, однак росіяни й далі стверджували, що триває робота над так званим "меморандумом".

Нині у Росії зробили нову заяву щодо цього "документа". Так, очільник російської переговорної делегації Владімір Мединський повідомив, що Кремль нібито запропонував дату і місце зустрічі для обміну "меморандумами".