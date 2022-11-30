Росіяни воюють на рівні 19 століття, – військовий експерт назвав застарілі методи

Збройні сили Росії не спроможні здійснювати керування військами на рівні мобільних груп. Переважно командування ведеться із Москви.

Про це 24 каналу розповів генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун. Він відзначив, що Росія відмовилася від формування батальйонних тактичних груп у своєму війську.

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Генерал-майор пояснив, що такі батальйонні тактичні групи передбачають більш сучасне використання Збройних сил, зокрема керування малими підрозділами.

Росія не вміє воювати мобільними групами

Ягун відзначив, що малі підрозділи можуть концентрувати усі наявні військові можливості, як-от артилерію, мотопіхоту, власну логістику та самостійне ухвалення рішень. Натомість росіяни не вміють так керувати своєю армією.

Оце заскорузле керування військами і спроба модернізувати підрозділи на вищому рівні – усе в комплексі показує, що Росія так і не змогла перейти на більш сучасний рівень і залишилася на рівні кінця 19 – початку 20 століття,

– впевнений Ягун.

На його думку, росіяни вимушені переходити до старої дивізійної системи військової підготовки, яка була раніше. Наприклад, вони об’єднують підрозділи. У них є окремо піхота, мотопіхота, танкові війська та артилерія.

Вони не можуть забезпечити маленькі підрозділи всім необхідним логістично, їм набагато легше знати, що окремо йде логістика на артилерію, окремо на танки, окремо на мотопіхоту,

– зауважив генерал-майор.

Ягун наголосив, що насправді сучасна війна зовсім інакша. Це мобільна війна і ніхто не проводить нині фронтальні наступи мільйонними угрупуваннями, тисячами танків і сотнями тисяч артилерії.

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Генерал-майор СБУ в запасі вважає, що Росія фактично визнала, що не може воювати за сучасними зразками і зробила декілька кроків назад.

Росіяни – це нація, яка не розуміє, що відбувається і не хоче розуміти. Вони можуть втратити і мільйон, і два, і десять. Їх це не зупинить, на жаль,

– підсумував Ягун.

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