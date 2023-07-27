Окупанти скинули авіабомбу по Ківшарівці на Харківщині: є влучання біля 5-поверхівки

27 липня 2023, 12:08
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Джерело:

Олег Синєгубов

У ніч проти 27 липня ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по селищу Ківшарівка Куп'янського району. На жаль, є жертви та постраждалі.

Внаслідок удару було зафіксовано влучання авіабомби поруч з 5-поверховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна.

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Окупанти скинули авіабомбу по Ківшарівці

27 липня близько 00:20 ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по селищу Ківшарівка Куп'янського району.

Зафіксовано влучання поруч з п'ятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Крім того, пошкоджено сусідні дев'яти- та п'ятиповерхові будинки.

На жаль, з-під завалів будинку дістали тіло 74-річної мирної мешканки. Отримали поранення троє жінок 35, 70 та 73 років і 74-річний чоловік. Їхній стан середній.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії Росії.

Наслідки атаки на Харківщині / фото ОВА, прокуратури, МВС

Росія масовано обстрілює Харківщину: що відомо

  • Вночі 27 липня було зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю у селищі Великий Бурлук Куп'янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа.
  • Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. Сталися лісові пожежі.
  • У селі Івашки Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено будівлю ліцею.
  • У селі Перовське мінометним обстрілом пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури. Без постраждалих.
  • Окрім цього, російські окупанти у ніч на 26 липня атакували Харківщину "Шахедами". Вони атакували Первомайську громаду. Інформації про загиблих або постраждалих, на щастя, немає.
Автор: Софія Ропан