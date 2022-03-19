Росія кинула в бій абсолютно непідготовлених людей, – Зеленський про важкі бої під Ізюмом

Завдяки хоробрості та професійній підготовці ЗСУ, окупаційні війська зупинили майже на всіх напрямках. Про це під час своєї нічної промови за 18 березня розповів президент Володимир Зеленський.

Особливо важкі бої йшли у Харківській області. Найзапекліша боротьба тривала під Ізюмом, звідки вдень під час обстрілів евакуювали людей.

До теми Кабмін розробить комплексну програму підтримки всіх, хто втратив дім через війну, – Зеленський

Для перемоги над Ізюмом Росія кинула в бій людей з навчальних центрів

Для того, аби взяти Ізюм, російська влада вкотре вдалась до злочинних методів – кинула у бій абсолютно непідготовлених людей.

Російські війська кинули туди (у бій під Ізюмом – 24 канал) вже навіть людей з навчальних центрів – абсолютно непідготовлений контингент. Людей, які не витримують і пів години в бою,

– розповів Зеленський.

Також запеклі бої тривали у Чернігівській області та на Сумщині. На півдні нашої держави армія зупинила окупантів. Президент зауважив, що вочевидь ворожі командири не можуть запропонувати нічого, окрім тактики на виснаження та знущання з мирного населення.

Нічне звернення Володимира Зеленського за 18 березня: дивіться відео