На Донецькому напрямку з'явились ворожі спецпризначенці, – ЗСУ про ситуацію на Сході

Російські окупанти продовжують атакувати на Авдіївському, Мар'їнському та Вугледарському напрямку. Основні зусилля ворог приділяє напрямку Авдіївки та Мар'їнки.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський розповів у ефірі телемарафону, що на Вугледарському напрямку були бойові зіткнення. На щастя, ворог там успіху не мав.

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Яка ситуація на Донеччині

З'явилась інформація, що в районі Донецького напрямку з'явились спецпризначенці (ворога – 24 Канал). Їх декілька підрозділів, вони активно маневрують,

– заявив Дмитрашківський.

Речник пояснив, що 2 квітня наші підрозділи артилеристів та піхотинців намагались знищити один із підрозділів. На жаль, вороги змогли вийти із зони обстрілу.

Натомість на одному з напрямків Донеччини покращилось тактичне становище Збройних Сил України.

"Тобто (ЗСУ – 24 Канал) зайняли деякі стратегічно важливі позиції", – розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Полковник припустив, що Росія кидає свої спецпідрозділи, щоб спробувати відбити захоплені ЗСУ позиції.

Щодо Запорізького напрямку, то там окупанти проводять активну розвідку.

"(Ворог – 24 Канал) продовжує покращувати свої оборонні рубежі, проводить тактичні заняття. Не маючи успіху на фронті, ворог застосовує ствольну та реактивну артилерію – обстрілює міста", – заявив речник.

Ситуація на Донецькому напрямку: коротко