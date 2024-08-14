Не повернуться з "практики": Росія кинула на війну в Україну курсантів
Джерело:"Кібер Атеш"
Після того, як в тилу у Росії несподівано відкрився новий фронт – Курський, вона була змушена перекидати свої сили з України для захисту власних кордонів. Натомість, на окуповані території Москва кинула недосвідчених курсантів.
Раніше повідомлялося, що Кремль перекинув військових з 810-тої бригади морської піхоти з Півдня України до Курської області.
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У Кремлі планують "використовувати" курсантів в Україні на постійній основі
Партизани з "Атеш" довідалися, кого саме Москва поставила охороняти позиції біля Перекопського перешийку, де раніше стояли морпіхи з 810-тої.
Як виявилося, туди кинули курсантів військових вишів, так би мовити, "отримувати бойовий досвід".
Зазначається, що у підрозділах вони на рівні з кадровими військовослужбовцями виконують поставлені завдання.
В "Атеш" прогнозують, що кількість курсантів у зоні бойових дій збільшиться, оскільки у Росії планують зробити наявність бойового досвіду обов'язковою умовою випускників військових училищ.
Цікаво, як командири цих курсантів пояснюватимуть матерям, якщо їхні сини не повернуться із цієї "практики",
– зауважили учасники руху опору.
Список курсантів, які Росія відправила на війну / Фото " Кібер Атеш"
Нагадаємо, що російське командування приховує дані про строковиків, які зникли біля Суджі.