Росія їх кинула: у МВС розповіли як допомагають жителям Курської області

Глава МВС України Ігор Клименко заявив, що Росія кинула напризволяще своїх громадян в Курській області. Наразі українські військові збирають інформацію щодо потреб у забезпеченні місцевих.

Клименко також наголосив на тому, що операція в Курській області покликана захистити українських громадян від російського терору. Він зазначив, що усі гуманітарні ініціативи виконуються згідно з нормами міжнародного права.

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Як в МВС прокоментували операцію на Курщині

Створення буферної зони на території Курської області – крок, який покликаний захистити наші прикордонні громади від щоденних ворожих обстрілів,

– зазначив Клименко.

Він також додав, що російська влада покинула своїх громадян без найнеобхіднішого у зоні проведення оборонної операції.

"Зараз військові надають МВС інформацію щодо потреб у забезпеченні місцевих питною водою, продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни, щоб у координації з іншими відповідними органами ми змогли якнайшвидше організувати гумдопомогу", – розповів глава МВС.

Він також наголосив на тому, що гуманітарні ініціативи України відбуваються з дотриманням норм міжнародного права.

Яка ситуація з жителями Сумської області

Клименнко розповів, що упродовж літа 2024 року російські війська завдали понад 2 тисячі ударів по території Сумщини. Ворог атакував ракетами, артилерією, КАБами, ударними БпЛА та мінометами.

Внаслідок систематичних російських обстрілів, в Сумській першочерговій евакуації підлягає населення з 183 населених пунктів. Клименко додав, що наразі евакуйовано понад 20 тисяч людей, серед них – 2,5 тисячі дітей.

До слова, евакуйованих з Курської області Росія відправляє на окуповані території України. Виконувач обов'язків губернатора Курщини заявив, що говорив з окупаційним "очільником" Запорізької області про розміщення евакуйованих.