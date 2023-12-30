Росія і Китай перебувають на межі створення альянсу: Business Insider про можливе об'єднання

Ймовірно, Сі Цзіньпін та Володимир Путін об'єднають країни у новий військовий альянс. Росія та Китай стають дедалі агресивнішими у своїх спільних амбіціях повалити США.

Як зазначає Business Insider, президент Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін намагаються використати глобальну нестабільність, щоб завдати шкоди США та їхнім союзникам.

Дивіться також Розхитування ЄС, напад на НАТО і втягування Китаю у війну: що радять Путіну аналітики – документ

Росія та Китай можуть об'єднатися

За словами західних аналітиків, Китай і Росія наближаються до формування військового альянсу, який становить найбільшу загрозу, з якою США стикалися в історії десятиліть.

Очевидно, що дві держави вважають себе військовими партнерами, і що це партнерство стає все глибшим і досвідченішим, навіть якщо це не формальний альянс у західному розумінні,

– наголосив Джонатан Ворд, генеральний директор Atlas Group.

У конфліктах по всьому світу розігрується суперництво між США та російсько-китайським партнерством. Китай надав Росії життєво важливу економічну та дипломатичну підтримку в її неспровокованому вторгненні в Україну 24 лютого 2022 року, в той час, як США надали Києву багатомільярдну військову допомогу.

На Близькому Сході Росія та Китай приєдналися до Ірану та критикували атаки Ізраїлю на Сектор Гази з метою знищити підтримувану Тегераном терористичну групу ХАМАС. Тим часом США надали Ізраїлю військову допомогу та дипломатичну підтримку.

Як кажуть експерти, Китай, ймовірно, уважно стежить за перебігом війни в Україні, щоб розуміти, як відреагує світ, якщо КНР вирішить захопити острів Тайвань.

Російсько-китайське "всеохоплююче стратегічне партнерство координації для нової ери" завжди стосувалося військової сили,

– зазначив Ворд.

Спільні військові навчання Росії та Китаю

Протягом останніх двох років Росія та Китай розпочали спільні військово-морські навчання в Японському морі. Росія передала Китаю технології підводних човнів, які могли б дати їй перевагу у війні з союзниками США в Тихому океані.

Водночас лідери пообіцяли співпрацювати щодо розвитку високотехнологічної зброї.

За словами аналітиків, такі кроки повинні викликати серйозне занепокоєння у США та їхніх союзників, попри відсутність факту підписання офіційного договору про створення військового альянсу.

Усунення нової загрози

Комісія Конгресу зі стратегічної позиції Сполучених Штатів у жовтні 2023 року заявила, що зараз США стикаються з загрозами, які "фундаментально відрізняються від того, що було в минулому, навіть у найтемніші дні Холодної війни" через зростання Китаю та Росії.

Конгрес закликав Пентагон переглянути свої плани, щоб бути готовим до можливості війни з Китаєм і Росією одночасно.

Вісь Росія-Китай становить величезну загрозу для Сполучених Штатів, враховуючи, що нам доведеться піклуватися про безпеку як в Європі, так і в Азії, а також на Близькому Сході, з ризиком опинитися в тонкому стані, поки Пекін і Москва координуватимуть зусилля, щоб досягти регіональних амбіцій,

– розповів Джонатан Ворд.

Втім, деякі експерти залишаються скептичними щодо стабільності російсько-китайського альянсу, вказуючи на давню напруженість між державами та бажання Китаю зберегти міцні зв’язки з прибутковими західними ринками.

Попри це, на їхню думку, США повинні бути готові до військового пакту між авторитарними лідерами.

Сі Цзіньпін зустрівся з російським прем'єром