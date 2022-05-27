Росія і Китай наклали вето на нові санкції ООН проти Північної Кореї

Росія та Китай 26 травня заблокували новий пакет жорстких санкцій проти Північну Корею. Ці санкції запропонували США та вони стосувалися передусім воєнної сфери КНДР.

Ці дві країни сказали, що вони саме так вчинять одразу, коли почалися дискусії про нові обмеження. Тому накладання вето не стало великою несподіванкою для світової спільноти.

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Хочуть "відновлення діалогу"

Китай і Росія після голосування повідомили в Раді Безпеки ООН, що виступають проти збільшення санкцій нібито аргументовано. Мовляв, зараз потрібно "відновити діалог між Північною Кореєю та Сполученими Штатами".

Вже традиційно "відмітився" представник саме Росії при ООН Василь Небензя. Він заявив, що країни Заходу за багато років звикли звалювати провину за ситуацію на Корейському півострові лише на Пхеньян.

На його думку, вони нібито вважають за краще не чути закликів влади КНДР до США про припинення ворожої діяльності щодо них. Проте, він не сказав, яку саме "ворожу діяльність" мав на увазі.

Чому США захотіли накласти санкції

Новий санкційний пакет мав суттєво обмежити розвиток зброї масового знищення в Північній Кореї. Зокрема, хотіли заборонить запуск балістичних і крилатих ракет. Окрім цього, під заборону мали підпадати випробовування будь-яких інших систем доставляння ядерної зброї.

Чи справді не було підстав для цього

Російський і Китайський "дипломати" заявили, що це будуть неаргументовані санкції. Проте Пхеньян таки дав суттєвий привід для накладання нових обмежень.

Нещодавно президент США Джозеф Байден був із дипломатичним візитом у Південній Кореї. 25 травня він покинув територію Азії, а за кілька годин режим КНДР влаштував мілітаристське "шоу".

Північна Корея запустила в море одразу 3 балістичні ракети. Це зафіксували не лише представники Південної Кореї, а й Управління берегової охорони Японії.

Росії потрібні хоч якісь союзники

Від початку вторгнення в Україну, підтримка Росії на світовій арені почала зводитися до мінімуму. Хоч і багато років кремлівська пропаганда розповідала про тісні стосунки з Китаєм, виявилося, що це не зовсім так. Представники піднебесної заявили, що мають із цією державою партнерські, але й не союзні стосунки.

Також у цій країні заявили, що не знали про плани Кремля розв'язати криваву війну в України. Мовляв, якби знали – запобігли б. Згодом стало відомо, що Китай навіть не постачає Росії жодної зброї, про яку та просить.

Коли Путін зібрав лідерів країн-членів своєї "Організації договору про колективну безпеку", то виявилося, що це далеко не опозиція НАТО. Адже Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан не проявили бажання приєднатися до боротьби проти України. А президент Вірменії взагалі дорікнув тим, що не отримав підтримки у конфлікті з Азербайджаном, який трапився у 2020.

Тому Путіну зараз доводиться лише надіятися на підтримку таких лідерів, як північнокорейський Кім Чен Ин. До речі, у них досить дружні стосунки, а їхні країни стають все більш і більш схожими.



Путін і Кім Чен Ин п'ють шампанське / Фото ТАСС

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