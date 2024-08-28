Москва отримує все більше вантажів зі зброєю від КНДР: розвідка озвучила цифри

Росія та Північна Корея посилюють військову співпрацю. Ймовірно, зі середини 2022 року Москва отримала більш як 13 тисяч контейнерів з озброєнням.

Про це заявив південнокорейський депутат з посиланням на звіт військової розвідки. За його словами, у відповідних контейнерах могло бути 6 мільйонів 152-міліметрових артилерійських боєприпасів.

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Кремль та КНДР посилюють співпрацю

Розвідка Південної Кореї фіксує ознаки передачі озброєння Росії з боку КНДР від початку повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року.

Щоб підготуватися до затяжної війни з Україною, Росія вирішила офіційно використовувати Північну Корею як базу для постачання зброї та боєприпасів,

– вказано в джерелі.

Згідно з останніми даними, фіксують двократне збільшення постачань, порівняно з періодом піврічної давнини, коли повідомляли що Північна Корея відправила до Росії близько 6 700 контейнерів з озброєнням.

Південна Корея спільно зі США стежить за можливістю передачі КНДР ракет до Росії. Розвідка, зокрема, аналізує зброю, що Москва застосовує проти України, та її характеристики.

З-поміж іншого, існує підозра, що Північна Корея могла постачати російській армії:

122-міліметрові артснаряди;

протитанкові ракети;

мобільні зенітні ракети.

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Вочевидь, така підтримка не є безкорисною. В обмін на зброю Кремль, ймовірно, надає Північній Кореї технологічну допомогу у програмах розробки ракет та шпигунських супутників.