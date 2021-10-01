Росія краще за нас знає про жертви на фронті, бо вона їх ініціює, – Гармаш
Джерело:24 канал
На Донбасі 30 вересня загинув ще один український герой через провокації проросійських бойовиків. Не варто думати, що окупанти не розуміють усієї ситуації.
Представник української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш запевнив, що Росія дуже добре знає про українських загиблих. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
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"Росія краще за нас знає про жертви на фронті, адже вона їх ініціює", – заявив Гармаш.
Як пояснює вбивство Росія
Під час перемовин ці питання Україна весь час піднімає. Однак реакція Кремля – одна й та ж.
Як Росія реагує? Каже, що вона не є стороною конфлікту, щоб ми домовлялись з Донецьком і Луганськом.
"Підтекст такий: "Поки ви не приймете наші політичні умови, не легітимізуєте так звані самопроголошені республіки у своєму політичному полі – ми будемо вас вбивати". Якщо не дипломатично, але коротко – от так я можу пояснити їхню позицію", – підсумував Гармаш.
У ТКГ розповіли про перемовини з Росією: відео
Ситуація на Донбасі: останні новини
- На фронті загострюється ситуація. В ОБСЄ занепокоєні з цього приводу.
- Озброєний проросійський бойовик здався українським військовим через приниження окупантами.
- Українським бійцям дозволили відкривати вогонь у відповідь на провокації Росії. Військові не можуть повірити у це.