Росія краще за нас знає про жертви на фронті, бо вона їх ініціює, – Гармаш

На Донбасі 30 вересня загинув ще один український герой через провокації проросійських бойовиків. Не варто думати, що окупанти не розуміють усієї ситуації.

Представник української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш запевнив, що Росія дуже добре знає про українських загиблих. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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"Росія краще за нас знає про жертви на фронті, адже вона їх ініціює", – заявив Гармаш.

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Під час перемовин ці питання Україна весь час піднімає. Однак реакція Кремля – одна й та ж.

Як Росія реагує? Каже, що вона не є стороною конфлікту, щоб ми домовлялись з Донецьком і Луганськом. Сергій Гармаш Представник української делегації у ТКГ

"Підтекст такий: "Поки ви не приймете наші політичні умови, не легітимізуєте так звані самопроголошені республіки у своєму політичному полі – ми будемо вас вбивати". Якщо не дипломатично, але коротко – от так я можу пояснити їхню позицію", – підсумував Гармаш.

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