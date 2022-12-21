У США чекають на схвалення Зеленського, – CNN про оголошення Росії державою-агресоркою

У середу, 21 грудня, президент України прибув із візитом до США. Зеленський та Байден обговорять всебічну співпрацю України та США.

США розглядають резолюцію про ухвалення Росії державою-агресоркою. Протягом останніх кількох місяців над цим проєктом працювала адміністрація Байдена.

Важливо Зеленський приземлився у США, — CBS

У США чекають на реакцію Зеленського

Американські посадовці наразі чекають схвалення пропозиції президентом Зеленським. Очікують, що це станеться під час його звернення до Конгресу.

Якщо Зеленський погодить цю пропозицію, то Ненсі Пелосі представить законопроєкт вже цього тижня. Проте наразі невідомо, як обидві палати голосуватимуть за прийняття законопроєкту, адже вони вже оголосили перерву, яка ознаменувала кінець 117 Конгресу.

Чому США обрали "лояльніше" обвинувачення Росії

Ярлик "держава-агресор" є менш агресивним, ніж ярлик "держава-спонсор тероризму".

Білий дім довго опирався визнанню Росії державою-спонсором терору, побоюючись негативних наслідків для поточної дипломатії між США та Росією щодо питань обміну полоненими, угоди на вивезення зерна, транскордонної допомоги Сирії та інших гуманітарних проблем.

Що передбачає ухвалення такого рішення

Проєкт пропозиції передбачає запровадження нових жорстких санкцій проти високопосадовців російського уряду, які є співучасниками тактики "держави-агресора".

Зокрема це стосується підриву демократичних процесів в Україні, загрози її територіальному суверенітету, незаконного привласнення активів України та встановлення влади над будь-якою територією України без дозволу Києва.

Деякі посадовці були проти

Законодавці-республіканці та помічники в Конгресі виступили проти запропонованого законопроєкту. Вони стурбовані тим, що це дасть адміністрації більше свободи для одностороннього скасування санкцій, якщо Росія дасть сигнал про відкритість до мирних переговорів з Україною.

Позначення "держави-агресора" є поганою заміною того, до чого закликала Україна: позначення Росії державою-спонсором терору. Цей ярлик не притягує Путіна до відповідальності за його жахливі воєнні злочини та неспровоковану війну проти України,

– написав представник Республіканської партії Майкл МакКол.

До слова, співробітники Республіканської партії повідомили офісу Зеленського, що вони вважають такі зміни позначень несуттєвими.

Зеленський приїхав у США: останні новини

20 грудня американські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський здійснить свій перший закордонний візит з початку повномасштабного вторгнення й вирушить до США.

Президент особисто зустрінеться з колегою Джо Байденом. Вони обговорять всебічну співпрацю України та США.

На тлі візиту українського лідера у США анонсували наймасштабніший пакет військової допомоги. Розмір допомоги сягатиме 1,8 мільярда доларів. Вона міститиме вона: