Росія крок за кроком втягує у війну Білорусь, можливі різноманітні провокації, – розвідка

Росіяни дуже сподіваються на напад білорусів на Україну. Вони хочуть розширити та створити ЗСУ проблеми із перегрупуванням сил.

Територія Білорусі стала плацдармом російських окупантів для нападу на Україну. Втім, для росіян такої лояльності мало: вони вимагають від білорусів активної участі у бойових діях.

Читайте також Внаслідок удару по Кременчуку загинули щонайменше 11 людей

Росія хоче будь-що втягнути Білорусь у війну

Як повідомив представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький, російські окупанти не полишають спроб втягнути Білорусь у війну з Україною. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

За його словами, українські розвідники повідомляють про те, що у білорусів залишається все менше простору для маневрів та пошуку відмовок через небажання воювати проти України.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну білоруси надавали російським окупантам аеродроми, інфраструктуру та території. Тепер Білоруси віддають окупантам свої боєприпаси та зброю, які будуть використовуватися проти ЗСУ та мирних українців.

І останнє – це використання території Білорусі для авіаційних обстрілів України. Раніше вони били по Україні "Іскандерами" та оперативно-тактичною авіацією, а зараз використовують усю лінійку зброї. Таким чином Росія крок за кроком втягує Білорусь у війну,

– сказав Скібіцький.

Також він додав, що розвідники не виключають проведення диверсій для залучення Білорусі у війну. Ворог вже має досвід подібних операцій та може атакувати білорусів, звинувативши у нападі ЗСУ.

Війна Росії з Україною: останні події

Компанія Bayrar повідомила про те, що вражена солідарністю українців, які за закликом волонтера Сергія Притули зібрали кошти на 4 "Байрактари". Компанія оголосила, що надасть безпілотники абсолютно безплатно, а зібрані українцями кошти попросила передати на боротьбу з російськими окупантами.

Росіяни здійснили ракетний обстріл ТЦ у Кременчуці. Загинуло понад 10 людей, також відомо про десятки постраждалих. У момент влучання ракети Х-22, які окупанти запустили з Курської області, у ТЦ було близько 1 000 людей.

Дивіться відео до теми – дефолт Росії: чому справи окупантів будуть йти погано навіть після війни