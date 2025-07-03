Росія лишилася без "Енергії": ЗСУ уразили важливий об'єкт у Липецькій області

У ніч проти 3 липня Сили оборони уразили важливий об'єкт воєнно-промислового комплексу ворога. Мовиться про АО "Енергія" у Липецькій області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Генштаб підтвердив ураження заводу "Енергія"

У рамках зниження наступальних можливостей ворога ЗСУ атакували АО "Енергія" (Єлець, Липецька область).

Цей об'єкт займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для засобів ураження росіян. Зокрема, для універсальних модулів планерування та корекції.

Це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю і дальністю,

– вказали у Генштабі.

Крім того, цей завод виробляє батареї та акумулятори для комплексів "Іскандер-М", ракет Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів.

Як вказали у ЗСУ, вибухи зафіксовано на території заводу, внаслідок чого виробництво зупинено. Результати удару по "Енергії" уточнюються.

Зауважимо, Defence Express вважають, що удар по заводу "Енергія" здатен серйозно ускладнити виробництво КАБів. Це вже другий раз, коли Україна атакує цей об'єкт – попередній удар був завданий у ніч на 23 травня.