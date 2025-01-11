Усе за "доктриною Герасимова": де ІПСО, а де реальні можливості "Орешника"

Російська влада та пропагандисти неодноразово вихвалялись потужностями їхньої начебто новітньої ракети "Орешник". Проте останнім часом розмов стало менше. Це може свідчити про дещо дуже важливе.

Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зазначивши, для того, аби зрозуміти, як воює Росія треба уважно перечитати "доктрину Валєрія Герасімова". Окрім фізичного, окупанти використовують й інформаційний тиск, який серйозно впливає на сприйняття російської зброї.

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ІПСО про "Орешник"

Анатолій Храпчинський зауважив, що інформація, яку ми обговорюємо про "Орешник" дозволяє існувати уявлення про цю зброю.

Насправді ж це міжконтинентальна балістична ракета перероблена з радянських або додатково приєднаних елементів, які дозволяють виконувати запуск.

Якщо ж казати про засоби ураження, які Росія розробляла після розпаду СРСР, то вони малоефективні. Зокрема і "Буревестник". Росіяни випробовували цю зброю 13 разів, стільки ж у них було невдач,

– підкреслив авіаексперт.

Є дані, які підтверджують, що виготовляти "Орешник" дорого. Проте, за словами Храпчинського, щоб атакувати певний об'єкт на великій відстані, цій ракеті необхідні кулі з бетону, але вони не призводять до жодних руйнувань, навіть з урахуванням падіння з великої висоти.

Весь світ побачив, що то таке "Орешник". Наші західні партнери показали свої спроможності перехоплювати ці ракети. Я б сказав, що Росія трохи заспокоїлась і шукатиме інші приводи, щоб лякати весь світ,

– додав він.

Нагадаємо, що Владімір Путін на пресконференції 26 грудня 2024 року заявив, що Росія нібито прагне закінчення війни в Україні, але водночас погрожував новими ударами та застосуванням ракетних систем "Орешник". Диктатор наголосив, що досягнення цілей "спецоперації" залишатиметься пріоритетом для Росії у 2025 році, попри складну ситуацію на фронті.