Росія масовано атакувала енергетику, в Україні відключення світла: хронологія 998 дня війни
Росія продовжує тероризувати Україну, завдавши вранці 17 листопада масованого удару по нашій енергетиці. На жаль, у багатьох областях діють екстрені відключення світла.
Яка ситуація в Україні зі світлом, що відбувається на фронті, які зміни в дипломатії – читайте в тексті 24 Каналу.
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Росія вранці 17 листопада здійснила масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК… Внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання станцій, На щастя, люди цілі. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно почали усувати наслідки атаки та відновлювати роботу обладнання. Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за 2024 рік. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що росіяни завдали чергової масованої атаки на енергосистему. Ворог атакує об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії, Станом на 9:30 за вказівкою Укренерго у Києві, на Київщині, Донеччині, Дніпропетровщині застосовують екстрені відключення світла. Окрім того, влада регіонів оголосила, що: Дрони атакували російський Іжевський електромеханічний завод "Купол", де Москва виробляє ЗРК "Тор", РЛС та певні їхні компоненти. РосЗМІ з посиланням на місцевих жителів заявили, що удар припав по цеху, де роблять безпілотники. За даними росіян, в Іжевську під виробництво дронів переобладнали 3 торгові центри. Росія у Вінницькій та Волинській області пошкодила енергетичну інфраструктуру. На Вінниччині є відключення світла. Росія в Миколаєві атакувала "Шахедами" у декілька хвиль. Вороги пошкодили житлові будинки. Росіяни поранили чотирьох дорослих та двох дітей. Попередньо писали про одну загиблу людину. На жаль, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що померла ще одна жінка. Дрон впав у гірській місцевості у Мукачівщині на межі Закарпатської та Львівської областей. Безпілотник ще не знайшли, жертв та поранених немає. Вибухи вдосвіта лунали щонайменше у: Росія втратила на фронті: Росія запустила ракети в напрямку Львівської області. Максим Козицький повідомив, що сили ППО вже працюють і відбивають російську атаку. Щонайменше 7 бортів Ту-95МС Росія підняла вночі у небо. Вдосвіта Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників. Через атаку дронів-камікадзе типу "Шахед" вибухи лунали у Полтавській та Київській областях, а також у Миколаєві та Києві.
Росія обстріляла теплоелектростанції ДТЕК: серйозно пошкодила обладнання
– заявили у ДТЕК.
Через масовану атаку на енергосистему в Україні запровадили відключення світла
– пояснив міністр.
Дрони атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол"
На Волині та Вінниччині росіяни обстрілами пошкодили енергетичну інфраструктуру
Росія вбила в Миколаєві двох людей
На Закарпатті впав БпЛА
Понад 720 тисяч ліквідованих окупантів
Росія атакує Львівщину ракетами: працює ППО
Росія вранці 17 листопада здійснила масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України.
Атаковано теплоелектростанції ДТЕК… Внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання станцій,
На щастя, люди цілі. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно почали усувати наслідки атаки та відновлювати роботу обладнання.
Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за 2024 рік.
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що росіяни завдали чергової масованої атаки на енергосистему.
Ворог атакує об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії,
Станом на 9:30 за вказівкою Укренерго у Києві, на Київщині, Донеччині, Дніпропетровщині застосовують екстрені відключення світла.
Окрім того, влада регіонів оголосила, що:
Дрони атакували російський Іжевський електромеханічний завод "Купол", де Москва виробляє ЗРК "Тор", РЛС та певні їхні компоненти.
РосЗМІ з посиланням на місцевих жителів заявили, що удар припав по цеху, де роблять безпілотники. За даними росіян, в Іжевську під виробництво дронів переобладнали 3 торгові центри.
Росія у Вінницькій та Волинській області пошкодила енергетичну інфраструктуру. На Вінниччині є відключення світла.
Росія в Миколаєві атакувала "Шахедами" у декілька хвиль. Вороги пошкодили житлові будинки.
Росіяни поранили чотирьох дорослих та двох дітей. Попередньо писали про одну загиблу людину.
На жаль, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що померла ще одна жінка.
Дрон впав у гірській місцевості у Мукачівщині на межі Закарпатської та Львівської областей. Безпілотник ще не знайшли, жертв та поранених немає.
Вибухи вдосвіта лунали щонайменше у:
Росія втратила на фронті:
Росія запустила ракети в напрямку Львівської області.
Максим Козицький повідомив, що сили ППО вже працюють і відбивають російську атаку.
Щонайменше 7 бортів Ту-95МС Росія підняла вночі у небо. Вдосвіта Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників.
Через атаку дронів-камікадзе типу "Шахед" вибухи лунали у Полтавській та Київській областях, а також у Миколаєві та Києві.