Росія масовано атакувала енергетику, в Україні відключення світла: хронологія 998 дня війни

Росія продовжує тероризувати Україну, завдавши вранці 17 листопада масованого удару по нашій енергетиці. На жаль, у багатьох областях діють екстрені відключення світла.

Яка ситуація в Україні зі світлом, що відбувається на фронті, які зміни в дипломатії – читайте в тексті 24 Каналу.

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