Росія масовано атакувала енергетику, в Україні відключення світла: хронологія 998 дня війни

17 листопада 2024, 09:45
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Автор: Діана Квасневська

Росія продовжує тероризувати Україну, завдавши вранці 17 листопада масованого удару по нашій енергетиці. На жаль, у багатьох областях діють екстрені відключення світла.

Яка ситуація в Україні зі світлом, що відбувається на фронті, які зміни в дипломатії – читайте в тексті 24 Каналу.

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09:42, 17 листопада

Росія обстріляла теплоелектростанції ДТЕК: серйозно пошкодила обладнання

Росія вранці 17 листопада здійснила масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України.

Атаковано теплоелектростанції ДТЕК… Внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання станцій,
– заявили у ДТЕК.

На щастя, люди цілі. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно почали усувати наслідки атаки та відновлювати роботу обладнання.

Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за 2024  рік.

09:31, 17 листопада

Через масовану атаку на енергосистему в Україні запровадили відключення світла

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що росіяни завдали чергової масованої атаки на енергосистему.

Ворог атакує об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії,
– пояснив міністр.

Станом на 9:30 за вказівкою Укренерго у Києві, на Київщині, Донеччині, Дніпропетровщині застосовують екстрені відключення світла.

Окрім того, влада регіонів оголосила, що:

  • у Черкаській області застосовують аварійні відключення електроенергії;
  • на Дніпропетровщині – також екстрені відключення електроенергії;
  • на Полтавщині – застосували графік аварійних відключень світла;
  • на Вінниччині – є влучання в об'єкти критичної інфраструктури та відключення світла;
  • на Чернігівщині – через масовану ракетну атаку Росії ввели графік аварійних відключень електроенергії;
  • в Одесі – діють екстрені відключення електроенергії;
  • у Сумській області – графіки аварійних відключень електроенергії. Станом на 9:13 без світла споживачі 4, 5, 6, 7, 8 черг;
  • у Харківській області – застосовують графік аварійних відключень.
09:01, 17 листопада

Дрони атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол"

Дрони атакували російський Іжевський електромеханічний завод "Купол", де Москва виробляє  ЗРК "Тор",  РЛС та певні їхні компоненти.

РосЗМІ з посиланням на місцевих жителів заявили, що удар припав по цеху, де роблять безпілотники. За даними росіян, в Іжевську під виробництво дронів переобладнали 3 торгові центри.

08:37, 17 листопада

На Волині та Вінниччині росіяни обстрілами пошкодили енергетичну інфраструктуру

Росія у Вінницькій та Волинській області пошкодила енергетичну інфраструктуру. На Вінниччині є відключення світла. 

08:33, 17 листопада

Росія вбила в Миколаєві двох людей

Росія в Миколаєві атакувала "Шахедами" у декілька хвиль. Вороги пошкодили житлові будинки. 

Росіяни поранили чотирьох дорослих та двох дітей. Попередньо писали про одну загиблу людину.

На жаль, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що померла ще одна жінка. 

08:21, 17 листопада

На Закарпатті впав БпЛА

Дрон впав у гірській місцевості у Мукачівщині на межі Закарпатської та Львівської областей. Безпілотник ще не знайшли, жертв та поранених немає.

08:11, 17 листопада

Вибухи вдосвіта лунали щонайменше у:

  • Кропивницькому, Запоріжжі й на Черкащині;
  • Одесі;
  • Дніпрі та Кривому Розі;
  • Києві;
  • Вінницькій та Хмельницькій областях.
07:59, 17 листопада

Понад 720 тисяч ліквідованих окупантів

Росія втратила на фронті:

  • Особового складу – близько 720880 (+1640),
  • танків – 9350 (+12),
  • бойових броньованих машин – 19021 (+27),
  • артилерійських систем – 20556 (+36),
  • РСЗВ – 1252 (+0),
  • засобів ППО – 999 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18974 (+60),
  • крилатих ракет – 2641 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29321 (+85),
  • спеціальної техніки – 3653 (+2).
07:55, 17 листопада

Росія атакує Львівщину ракетами: працює ППО

Росія запустила ракети в напрямку Львівської області.

Максим Козицький повідомив, що сили ППО вже працюють і відбивають російську атаку.

05:43, 17 листопада

Щонайменше 7 бортів Ту-95МС Росія підняла вночі у небо. Вдосвіта Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників. 

05:05, 17 листопада

Через атаку дронів-камікадзе типу "Шахед" вибухи лунали у Полтавській та Київській областях, а також у Миколаєві та Києві.