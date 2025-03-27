Росія масовано атакувала Херсон: під вогнем залізниця, швидка, є загиблі

Російська армія вдень в четвер, 27 березня, масовано обстріляла Херсон. Внаслідок дій окупантів є поранені та загиблі.

Відомо, що також під ворожим обстрілом опинилася залізнична інфраструктура міста. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи місцевої влади про наслідки атаки.

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Масований обстріл Херсона

Російські окупанти вдень 27 березня цинічно атакували Херсон. Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив про наслідки дій противника.

Ворог масовано криє вогнем місто,

– повідомив Прокудін.

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Він зазначив, що є поранений – "швидка" доставила його до лікарні.

Також відомо, що ворожа атака забрала життя 55-річної жінки. Невдовзі стало відомо про загибель ще однієї людини через масований російський обстріл Херсона. На жаль, смертельних поранень зазнав чоловік, який перебував на зупинці.

Прокудін також повідомив, що під російський обстріл потрапила бригада швидкої допомоги, яка допомагала пораненому. Вказується, що медичні працівники евакуйовували до лікарні 59-річного чоловіка, який зазнав вибухової травми, контузію та поранення живота. У цей момент росіяни атакували їх.

Відомо, що через ворожий удар 33-річний фельдшер та 63-річний водій зазнали вибухові травми і контузії. Наразі всі потерпілі перебувають у лікарні.

Додамо, що херсонські пабліки пишуть, що під час обстрілу міста постраждав один із притулків для тварин.

Також в Укрзалізниці повідомили, що російські загарбники завдали удар по вокзалу Херсона та навколишній інфраструктурі.

В компанії повідомили, що внаслідок обстрілу пошкоджено вагон поїзда №110 Херсон – Львів, поїзд відправився із затримкою у півтори години.

На щастя, обійшлося без жертв. Працівники та пасажири перебували в укритті. Пошкоджений вагон на найближчих станціях замінять на резервний.

За попередньою інформацією, у будівлі вокзалу вибиті шибки, є пошкодження кабелів електроживлення та водопостачання.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що внаслідок масованого обстрілу з боку російських окупаційних військ у Херсоні частково зникло електропостачання. Через це у місті тимчасово зупинено рух тролейбусів.