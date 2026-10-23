Росія масовано атакувала Суми: є поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Цієї ночі Росія здійснила масовану атаку ударними БпЛА на Суми. На жаль, частина безпілотників досягла цілей.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Що відомо про атаку на Суми

Під прицільними ударами росіян були об'єкти цивільної інфраструктури у трьох різних частинах міста. Є пошкодження і в житловому секторі Ковпаківського району.

Попередньо, щонайменше двоє людей постраждали. Їхній стан уточнюється. Надається необхідна медична допомога.

Ліквідація наслідків атаки триває.

Атака на Суми / ДСНС

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Нагадаємо, що Росія також атакувала Житомирщину. Під ударом були об'єкти енергетики та житлові будинки