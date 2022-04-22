Росія масово застосовувала вакуумні бомби, використання хімзброї перевіряється, – Зеленський

Російські окупанти використовували заборонені вакуумні бомби на території України. Причому, факти злочинних дій загарбників зафіксували у багатьох населених пунктах.

Про це в інтерв’ю французькому каналу BFM TV розповів Володимир Зеленський. Президент додав, що використання хімічної зброї російськими окупантами в Україні зараз перевіряється.

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Україна встановлює, яку саме зброю використовувала Росія

За словами Зеленського, коли Україна підтвердить, що російські війська застосування хімічну зброю, усі факти відразу опублікують.

Використовуються різні бомби. Ми перевіряємо використання хімічної зброї з боку Росії,

– відповів він на питання про заборонену зброю.

Зеленський додав, що звинувачення, висунуті нашою стороною, базуватимуться на фактах.

"Ми люди справедливі… Професіонали, фахівці повинні взяти зразки, і коли будуть докази, ми покажемо, яку хімічну зброю і де використали. Але перш за все – факти", – зауважив він.

Дивіться інтерв'ю Володимира Зеленського:

Водночас президент підтвердив факт масового використання російськими окупантами заборонених вакуумних бомб в Україні. Він зазначив, що їх скидали на Харків та низку інших українських міст.

До теми – що таке вакуумна бомба та як вона працює: деталі у відео