Наймасштабніший рух у 2024 році: куди росіяни перекидають особовий склад і техніку

Росія здійснила наймасштабніше у 2024 році перекидання військ та озброєння. Не менш як 13 вантажівок, переважно з боєкомплектом, та понад 5 тисяч окупантів рухалися через Маріуполь.

Востаннє такі великі колони фіксувалися у 2023 році, коли ворог перекидав сили та засоби у район Авдіївки із Запорізького напрямку. Куди зараз відправляє, припустив 24 Каналу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Важливо Не говорять про важливий нюанс: яку трасу росіяни будують через Маріуполь

На який напрямок Росія перекидає особовий склад та техніку

Андрющенко розповів, що ворожі колони заїжджають безпосередньо з території Росії та транзитом рухаються на підсилення у район Вугледара та Курахового.

Слід зазначити, що почали спустошуватися підготовчі табори, розташовані у Маріупольському та Бердянських районах уздовж Азовського моря, де готують нових контрактників.

Дивіться також У вантажівках з "гуманітарним конвоєм": куди та що переправляють росіяни через Маріуполь

Також, за словами радника мера Маріуполя, окупанти скоротили термін підготовки майже до тижня. Всіх знімають та перекидають безпосередньо на Вугледарський напрямок.

Імовірно, росіяни тиснуть і будуть ще сильніше з огляду на ситуацію у Вугледарі, тому кидають туди всі резерви. Останній тиждень немає жодних переміщень, про які взагалі варто згадувати,

– підкреслив Петро Андрющенко.

За попередніми підрахунками, кількість російського угруповання навколо Вугледара зросло на 5 тисяч завдяки новоприбулим. Стільки ж росіяни змогли назбирати у серпні, коли почали накопичення в Нікольській та Розівській громадах. Це все ворог кинув на Вугледарський відтинок.

Зверніть увагу! У Маріуполі 5 дітей віком від 10 до 14 років підірвалися на міні, троє з них у важкому стані. Російські окупанти намагались приховати цей інцидент, але пізніше визнали його. Андрющенко розповів, як це сталося.