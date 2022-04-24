Росія має лише 3 варіанти, – Арестович про майбутнє Росії у війні проти України

Росія у війні з Україною має 3 варіанти перебігу подій. Натомість наша держава – усього два. І жоден із них не сподобається країні-агресорці.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів, яким може бути перебіг війни для Росії. Він переконаний, що в країни-агресорки є три варіанти.

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Україна має два варіанти, але жодне не сподобається Росії

У росіян три виходи. Точніше, у Кремля. Перший – перемовини після провалу "операції" на Сході. Другий – позиційна війна. Третій – мобілізація військ,

– наголосив Арестович.

Натомість Україна має лише два варіанти. Мовиться або про перемовини або про винесення російських угруповань вперед ногами. Олексій Арестович зазначив, що дуже хотів би скористатися другим способом, але наша держава все ще дає шанси країні-агресорці на перемовини.

Водночас він додав, що Володимир Зеленський має чітку позицію стосовно припинення перемовин. На них поставлять крапку, якщо російські військові доб'ють захисників Маріуполя або проведуть референдум у Херсоні. В такому разі Україна виходить з переговорного процесу та переходить до єдиного варіанту – винесення угруповань Росії.

Далі все. Далі тільки ленд-ліз говоритиме у наших умілих руках,

– наголосив Арестович.

Нагадаємо, що 7 квітня Сенат США ухвалив закон щодо програми ленд-лізу. Вона дозволить суттєво пришвидшити передачу важливого військового обладнання й інших поставок Україні. Востаннє ця програма діяла під час Другої світової війни.

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