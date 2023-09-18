Нещодавно з’явились повідомлення про те, що Росія готова активізувати поточну мобілізаційну роботу. Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що чисельність особового складу – є єдиною очевидною перевагою, яку Росія все ще має над Україною.

За словами глави розвідки, кадрові ресурси в Росії, умовно кажучи, необмежені. Якість низька, але кількість достатня.

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Буданов назвав єдину перевагу Росії над Україною

Очільник ГУР заявив, що чисельність особового складу – є єдиною очевидною перевагою, яку Росія все ще має над Україною.

Кадрові ресурси в Росії, умовно кажучи, необмежені. Якість низька, але кількість достатня,

– зазначив він.

Що стосується інших складових воєнних дій, то російські ресурси вичерпуються, і розплата йде. За словами Буданова, російська економіка протримається лише до 2025 року, а потік зброї припиниться у 2026 році.

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Кирило Буданов також заявив, що хвилюватись зараз має Росія, а не Україна. Адже Кремль у відчаї передчасно розгорнув резерви.

"Першу оборонну лінію на найважливішій південній осі в Запоріжжі вже місцями пробито, а це означає, що операція з розриву сухопутних зв'язків між Росією і Кримом може бути завершена до настання зими", – сказав глава ГУР МО.

Буданов наголосив, що, ймовірно, наша країна й вже залучила обмежену кількість своїх резервних військ, та Росія знаходиться у відчаї, задіявши недостатньо сильні резерви, які вона не планувала розгортати до кінця жовтня.