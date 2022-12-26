У Повітряних силах розповіли, звідки Росія обстрілює Україну
Попри вибухи на російських аеродромах, окупанти мають багато можливостей для атак. Ворог має кілька місць для запусків.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
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"Нещодавно були запуски були з Каспію та Волгодонська. Думаю, що стратегічній авіації головне піднятися в небо й здійснити запуск. Мова лише йде про дислокацію цих літаків", – сказав речник.
Росія розосереджує літаки
За словами Ігната, після першої "бавовни", яка була на аеродромі "Енгельс", помітили передислокацію літаків Ту-95 і Ту-160. Їх транспортували на інші аеродроми, які можуть забезпечувати польоти.
Росіяни намагаються розосередити й на кількох аеродромах утримувати стратегічну авіацію, – додав Ігнат.
Вибухи на аеродромі Енгельс: останні новини
- У Росії, у ніч з 25 грудня, на аеродромі "Енгельс" пролунали вибухи. Російські пропагандисти сказали, що збили український безпілотник.
- Після вибухів виникла пожежа – вогонь охопив площу приблизно понад 120 кілометрів квадратних.
- Інформацію про вибухи в Енгельсі підтвердили в міністерстві оборони Росії. Заявили, що загинули 3 військових. Ще четверо поранених. Проте запевнили, що вся техніка не постраждала.
- У мережі показали відео з вибухами в Енгельсі.