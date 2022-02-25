Росія між вбивствами українців заявила про "геноцид, влаштований українським урядом"

Влада країни-агресорки прокоментувала війну, спричинену своїми діями. Ватажки окупантів назвали свої злочинні дії "геноцидом, який влаштував український уряд".

Таку цинічну заяву зробив очільник ворожого МЗС Сергій Лавров. Він сказав, що Росія не може визнати чинну владу України демократичною.

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"Ми не бачимо можливості визнавати демократичним уряд, який пригнічує та застосовує методи геноциду до свого власного народу", – цинічно заявив Лавров.

Водночас міністр закордонних справ країни-агресоки запевнив, що ніхто нібито не має наміру окупувати Україну.

Мета операції оголошена відкрито: демілітаризація та денацифікація,

– додав Лавров.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!