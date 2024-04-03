Росія мобілізує 300 тисяч військових до 1 червня, – Зеленський
3 квітня 2024, 14:34Читать новость на русском
Росія поповнює свої втрати. Ворог підтягує резерви та планує мобілізувати ще 300 тисяч військових.
Володимир Зеленський заявив про плани Росії мобілізувати ще 300 тисяч військових. Мовиться про плани ворога до 1 червня, передає 24 Канал.
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Нова хвиля мобілізації в Росії
Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії в Києві 3 квітня заявив про нову хвилю мобілізації у країні-агресорці.
Можу сказати, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових,
– зазначив він.
Перед цим активно обговорювали, що російський президент Владімір Путін захоче після виборів провести додаткову та більш відкриту мобілізацію.
Путін відкрив призов
- Російський диктатор Владімір Путін опублікував новий указ про весняний призов. Він прагне призвати на військову службу ще 150 тисяч росіян. Москва проводить призови в армію двічі на рік: навесні та восени. Новий указ Путіна щодо весняного призову у 2024 році опублікували російські пропагандистські ЗМІ.
- Згідно з підписаним документом, на військову службу у Росії призвуть 150 тисяч осіб. Це на три тисячі людей більше, ніж під час весняного заклику минулого року.
- Так, за новими правилами, що набули чинності з 1 січня, призову на строкову службу підлягатимуть росіяни у віці від 18 до 30 років (за винятком тих, кому 27 років виповнилося до кінця 2023 року, і тих, кому 28 або 29, і хто перебуває в запасі).