Знищення артилерійського підрозділу та "алкомобілізація" у Маріуполі: головне з Генштабу

Українські захисники та захисниці продовжують оборонятись від навали росіян. Однак ворог досі не відмовляється від своїх загарбницьких планів, попри значні втрати.

Варто зауважити, що загроза ракетних ударів зберігається по всіх областях України. У Генштабі повідомили актуальну інформацію з фронту станом на вечір 16 лютого.

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Що відбувається на окупованих територіях

Так звана окупаційна адміністрація Голої Пристані Херсонської області чинить тиск на місцеве населення щодо переоформлення майнових прав за російським законодавством.

Зокрема, є інформація, що громадян України, які не виконають вимог окупантів до травня 2023 року, депортують до Росії.

Окрім того, в тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники мобілізують безпритульних, а також осіб з алкогольною та наркотичною залежністю.

Ворожі обстріли не припиняються ні на день

За інформацією Генштабу, протягом доби противник завдав чергового ракетного удару по території нашої країни. 16 із 36 ворожих ракет було збито нашими захисниками.

Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів на:

Куп'янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Шахтарському;

Запорізькому;

Херсонському напрямках.

Українські воїни героїчно нищать противника

Відомо, що протягом доби авіація Сил оборони Україн завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів, а також один – по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Своєю чергою, українські артилеристи та ракетники уразили:

3 райони зосередження живої сили,

артилерійський підрозділ на вогневій позиції,

склад боєприпасів;

2 інших важливих об'єкти загарбників.

Зауважимо, що російські солдати щодня плідно поповнюють статистику Генштабу. Загалом від початку повномасштабної війни в Україні загинули 140 460 окупантів. Лише за добу наші воїни ліквідували 690 загарбників.

А представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов 15 лютого заявив, що у Росії втрати найбільші з початку повномасштабного вторгнення. Мовиться про втрати саме в кількості окупантів.

Злочинна ПВК "Вагнера" не є винятком. Джерела 24 Каналу у спецслужбах розповіли, що росіяни втратили на війні кожного п'ятого вагнерівця. На війні залишилась тільки половина, адже кожен десятий зазнав важкого поранення без шансів на повернення.