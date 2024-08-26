Росія могла атакувати Житомирщину ракетами з касетними боєголовками: ОВА попередила про загрозу

Під час масованого російського удару 26 серпня серед усіх атакованих областей була Житомирщина. В ОВА розповіли, що росіяни могли застосувати по регіону ракети з касетною бойовою частиною.

Влада області попередила про загрозу для мешканців. Касетні елементи наразі можуть залишатися деінде.

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Мешканців Житомирщини закликали бути обережними

Спецслужби області виявили касетні боєголовки під час ліквідації наслідків обстрілу.

️Шановні жителі області, за інформацією спеціальних служб, сьогодні (26 серпня – 24 Канал) під час масованої ракетної атаки ворог використовував ракети з касетною бойовою частиною. Наразі є вірогідність того, що касетні елементи можуть бути поза межами атакованих об'єктів,

– написали в ОВА.

Влада регіону просить мешканців не наближатися до підозрілих предметів та одразу викликати поліцію чи ДСНС.

"У випадку, якщо ви або ваші діти чи знайомі натрапили на предмет, схожий на той, що зображений на фото, ні в якому разу не наближайтесь до нього та не торкайтесь його. Будьте пильними та не наражайте себе на небезпеку", – наголосили в ОВА.

Мешканців Житомирщини просять не наближатися до схожих предметів / Фото ОВА

Додамо, що, на жаль, внаслідок обстрілу Житомирщини загинула жінка. Також через складну ситуацію в енергосистемі в області застосовували аварійні відключення світла. Відомо, що в регіоні постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури.