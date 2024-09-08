Як Захід має відповісти на можливу передачу Росії балістики від Ірану

Росія могла отримати балістичні ракети малої дальності від Ірану. Українські союзники мають дати вичерпну відповідь, про яку вже не раз мовилося.

Занепокоєння і слова на кшталт "Іран такий поганий" в цій ситуації не допоможуть. Як Захід повинен відповісти, у розмові з 24 Каналом пояснив політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний.

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Чи отримає Україна ґрунтовну відповідь від Заходу

За словами політолога, Україна повинна захищатися від можливої передачі іранської балістики Росії тими способами та можливостями, які має. Адекватна відповідь є очевидною, про неї неодноразово заявляли.

Наші партнери, насамперед США, мають надати засоби та дозвіл для завдання ударів передусім по російській стратегічній авіації на великій відстані та винятково військових об'єктах, які мають вплив на війну з Україною.

Це адекватна відповідь. Однак будемо бачити занепокоєння та фактаж, мовляв, "Іран такий негідник, допомагає Росії",

– наголосив Олег Лісний.

Звісно, Україна вдячна за надану допомогу від союзників. Але її має бути достатньо, аби не просто стояти, а щоб вижити. З цим обсягом, на жаль, поки що не складається.

Зауважте! Журналісти The Times стверджують, що Росії вдалося отримати більш як 200 ракет. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук припустив, що це можуть бути некеровані авіаційні ракети для РСЗВ "Град" чи аналоги російських "Іскандерів". На його думку, росіяни хочуть наростити кількість ударів та комбінувати їх з використанням ефективнішої зброї.