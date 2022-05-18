Росія могла погодитися на евакуацію з "Азовсталі", аби проголосити Маріуполь своїм, – ISW

Росія могла погодитися на евакуацію військових з "Азовсталі", щоб заявити про взяття Маріуполя під свій контроль.

Росія готує пропагандистську картинку в Маріуполі

В Інституті зазначають, що Управління військової розвідки України (ГУР) повідомило, що Департамент інформації та масових комунікацій Міноборони Росії поспіхом готує престур для іноземних журналістів по зруйнованих районах Маріуполя з 18 по 21 травня.

Читайте також: Евакуаційна місія з "Азовсталі" триває, – Зеленський

Так російську окупанти хочуть звинуватити Україну в руйнуванні міста та масових вбивствах мирних мешканців, які самі ж скоїли.

За даними української розвідки, російські окупанти вже завезли в Маріуполь уламки українських боєприпасів, зібраних зі всіх окупованих районів Донецької області, та готують завезених з Донецька та Горлівки "місцевих очевидців", які розповідатимуть журналістам про "злочини" захисників Маріуполя.

Кремль також міг погодитися на таку угоду, щоб забезпечити хоч якусь перемогу і відвернути критику в соціальних мережах через невдалу переправу через річку Сіверський Донець у Росії та інші провали вторгнення.

Відмова від обміну

В Інституті зазначають, що Кремль може відмовитись від обміну. Деякі депутати Держдуми Росії подають проєкти щодо ухвалення законів, які заборонятимуть обмін полоненими для осіб, яких звинувачують у "нацизмі".

Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що захисників Маріуполя мають бути звинувачені у військових злочинах і їх не можна обмінювати на російських військовополонених. Кремль може використати занепокоєння російської Держдуми, щоб саботувати переговорів з Україною.

Росіяни не задоволені евакуацією бійців за Маріуполь і хочуть крові

Загалом угода про обмін захисників Маріуполя викликала деяке обурення в проросійських соціальних мережах, а не святкування капітуляції, на яку, ймовірно, очікував Кремль. Деякі російські Telegram-канали висміяли Міноборони Росії за переговори з українськими "терористами" та "нацистами".

Деякі блогери критикували так звану "ДНР" за організацію процесу евакуації та звинувачували переговорні органи у створенні умов для героїзації захисників Маріуполя. Кілька російських блогерів також закликали до ув'язнення або вбивства українських військовослужбовців, що здалися.

Загалом російська аудиторія незадоволена угодою про обмін, оскільки очікувала, що російські сили знищать українських захисників на "Азовсталі". У цьому винен сам Кремль, який створив велику кількість пропаганди про успішні напади на "Азовсталь". Тому деяким росіянам важко узгодити тріумфальні повідомлення з раптовими переговорами, які призвели до евакуації.

До теми – Росія за все заплатить! Як виглядає Маріуполь зараз: