Росія могла скасувати найбільші навчання з часів СРСР: розвідка Британії назвала причини

Росія, найімовірніше, скасувала свої щорічні навчання "Запад". Їх значною мірою проводили для видовища.

Проте цього року Кремль міг від них відмовитись з декількох причин. Розвідка Великої Британії пояснила, що Путін, серед іншого, боїться критики.

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Чому Росія могла скасувати свої видовищні навчання

Росія, ймовірно, скасувала навчання "Запад-23", заплановані "спільні стратегічні навчання" і головний щорічний захід, який мав стати кульмінацією року навчання військових,

– заявила британська розвідка.

Навчання мали відбутись у вересні 2023 року.

У міністерстві пояснили, що навчання могли скасувати з декількох причин. Зокрема:

"Росія, ймовірно, скасувала "Запад-23" через те, що у неї замало військ і техніки;

є реальна ймовірність того, що російське керівництво також чутливе до внутрішньої критики, пов'язаної із проведенням навчань під час війни.

Неефективність російських військових в Україні показала, що "спільні стратегічні навчання" мали обмежену навчальну цінність та переважно проводилися для показу,

– пояснили в Міноборони Британії.

Що відомо про російські навчання

Британська розвідка зауважила, що після 2010 року "спільні стратегічні навчання" почергово відбувалися у різних регіонах Росії. Вже з 2021 року їх почали частіше проводитися у західному регіоні. Так Кремль хотів продемонструвати, що пріоритетом для них є "протидія загрозі НАТО".

У розвідці пояснили, що у 2021 році Кремль проводив найбільші російські навчання з радянських часів.

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