Росія могла скасувати найбільші навчання з часів СРСР: розвідка Британії назвала причини
Джерело:Міноборони Великої Британії
Росія, найімовірніше, скасувала свої щорічні навчання "Запад". Їх значною мірою проводили для видовища.
Проте цього року Кремль міг від них відмовитись з декількох причин. Розвідка Великої Британії пояснила, що Путін, серед іншого, боїться критики.
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Чому Росія могла скасувати свої видовищні навчання
Росія, ймовірно, скасувала навчання "Запад-23", заплановані "спільні стратегічні навчання" і головний щорічний захід, який мав стати кульмінацією року навчання військових,
– заявила британська розвідка.
Навчання мали відбутись у вересні 2023 року.
У міністерстві пояснили, що навчання могли скасувати з декількох причин. Зокрема:
- "Росія, ймовірно, скасувала "Запад-23" через те, що у неї замало військ і техніки;
- є реальна ймовірність того, що російське керівництво також чутливе до внутрішньої критики, пов'язаної із проведенням навчань під час війни.
Неефективність російських військових в Україні показала, що "спільні стратегічні навчання" мали обмежену навчальну цінність та переважно проводилися для показу,
– пояснили в Міноборони Британії.
Що відомо про російські навчання
Британська розвідка зауважила, що після 2010 року "спільні стратегічні навчання" почергово відбувалися у різних регіонах Росії. Вже з 2021 року їх почали частіше проводитися у західному регіоні. Так Кремль хотів продемонструвати, що пріоритетом для них є "протидія загрозі НАТО".
У розвідці пояснили, що у 2021 році Кремль проводив найбільші російські навчання з радянських часів.
Втрати росіян на війні: коротко
- Росія щодоби втрачає на війні сотні одиниць особового складу та десятки одиниць техніки. Тільки за минулу добу окупанти втратили 490 одиниць особового складу. З початку повномасштабного вторгнення – вже мовиться про 261 310 російських військових.
- Варто зауважити, що вороги втратили з 24 лютого 2022 року вже понад 4 тисячі танків, 315 літаків та 316 гелікоптерів, 18 кораблів, 499 засобів ППО.
- Окрім того, окупанти втратили понад 7 тисяч одиниць автомобільної техніки та цистерни з ПММ, понад 1400 крилатих ракет. Детальніше про втрати ворога читайте за посиланням.