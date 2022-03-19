Росія могла замінувати шляхи від Босфору до Одеси й збрехати, що це українські міни
Джерело:Андрій Клименко
Окупанти замінували шлях від Босфору до Одеси. Натомість самі збрехали, що це українські міни.
Попередження про загрозу начебто через українців міський порт Сочі вже розіслав. Про це повідомив керівник проєктів в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко 18 березня.
Зверніть увагу Окупанти тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря
У повідомленні від окупантів до суден у регіоні мовиться про загрозу "підриву на мінах українських ВМС, які дрейфують у Чорному морі".
Звернення до капітанів суден / Фото Андрія Клименка
Андрій Клименко заявив, що за даними джерел BlackSeaNews, мовиться про мінування з боку Чорноморського флоту Росії. Напрямок – від Босфору в напрямку Одеси.
Він також додав, що міни, які дрейфують в штормовому морі підрахувати неможливо.
Площа, яку могли замінувати / Фото Андрія Клименка
Зверніть увагу – Виступ Путіна перебивали кадрами річної давнини: відео