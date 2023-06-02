Серйозна загроза: Росія могла запустити масштабне серійне виробництво FPV-дронів

У Росії могли розгорнути масштабне серійне виробництво FPV-дронів. Росіяни стверджують, що бійці південного угруповання військ отримали партію з "декількох тисяч одиниць".

Ймовірно, далі FPV-дронів буде ще більше. Про це розповів відомий фахівець-зв'язківець Сергій Флеш.

До речі Дуже висока ймовірність: у розвідці Естонії заявили, що Росія скоро почне нову хвилю мобілізації

Окупанти ще раніше почали активно використовувати FPV-дрони на полі бою та нарощують їхнє виробництво. Дрони вдосконалюють щодо стійкості до РЕБ.

Окупанти "підгледіли" це у ЗСУ

До слова, активно FPV-дрони використовують на полі бою і наші військові, уражаючи російську бронетехніку, зокремаF і танки, ракетні системи залпового вогню, важкі вогнеметні системи і навіть засоби протиповітряної оборони.

Тому окупанти фактично вкрали "ідею".

Що таке FPV-дрони

Головною перевагою FPV-дрона є його ціна. Вартість коливається від 500 – 600 і до 1000 доларів. При низькій ціні безпілотникможе знищувати зразки озброєння та військової техніки у сотні й тисячі разів дорожче.

Тому FPV-дрони залишаються одним з засобів ураження, який є досить ефективним.

Як протидіяти таким дронам

Флеш наголосив, щопротидіяти такій загрозі варто у двох напрямках. Зокрема, організувати серійне великомасштабне виробництво FPV-дронів, яке б підтримувалося на державному рівні.

Другий напрямок – це способи протидії цим дронам. Наприклад, "протиланцетні сітки", які вже продемонстрували свою ефективність проти російських дронів-камікадзе.