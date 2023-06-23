Росія могла завдати ракетного удару по ПВК "Вагнера": Пригожин оголосив війну міноборони

Євген Пригожин побідкався, що російська армія завдала ракетного удару по ПВК "Вагнера". Попередньо, є багато жертв.

Відповідне відео вже оприлюднили у мережі, інформує 24 Канал. Пригожин встиг поплакати, що його найманців "підло обдурили".

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Що відомо про удар Росії по вагнерівцях

Пригожин заявив, що було завдано ракетного удару по тилах ПВК "Вагнера" з боку збройних сил Росії.

Завдано ракетного удару по таборах ПВК "Вагнера". Багато жертв. За інформацією бійців-очевидців, удар було завдано з тилового боку, тобто завдано військовими міноборони Росії,

– побідкався очільник найманців.

Пригожин жаліється, що його та бійців "підло обдурили" та "намагалися позбавити можливості захищати свої будинки".

"Ми були готові піти на поступки міноборони, здати зброю, знайти рішення, як ми далі захищатимемо країну. Але ці мразоти не заспокоїлися. Сьогодні, бачачи, що ми незламані, вони завдали ракетних ударів по наших тилових таборах. Загинуло дуже багато бійців. Ми ухвалимо рішення, як відповімо на це злодіяння. Наступний крок за нами", – пригрозив глава вагнерівців.

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Окупанти жаліються на військове керівництво Росії / Скриншот



У Росії стягують спецназ / Скриншот

Пригожин оголосив війну міноборони Росії

Окрім цього, Пригожин звернувся до Шойгу та Герасимова. Він запитав, хто відповість "за геноцид російського народу". Проте Слідчий комітет Росії про отримання будь-яких заяв від глави вагнерівців не повідомляв.

Ми розберемося з тими, хто знищує російських солдатів і повернемося на фронт,

– такими словами Пригожин заявив про початок збройного конфлікту з військовим керівництвом Росії.

За словами Пригожина, так звана рада командирів ПВК "Вагнера" ухвалила рішення: "зло, яке несе військове керівництво Росії, має бути зупинено".

"Вони нехтують життям солдатів, вони забули слово "справедливість", і ми повернемо її. Тому ті, хто нищив сьогодні наших хлопців, і десятки тисяч життів російських солдатів, будуть покарані. Я прошу нікого не чинити супровід. Інакше ми будемо вважати, що це загроза і будемо принижувати негайно, включаючи будь-які блокпости та авіацію", – залякав очільник найманців.

Водночас Пригожин додав, що після того, як вагнерівці закінчать з російським керівництвом, вони повернуться на фронт.

Президентська влада, уряд, МВС, росгвардія та інші структури працюватимуть далі. Ми розберемося з тими, хто знищує російських солдатів і повернемося на фронт,

– підсумував він.

З'явилась реакція міноборони Росії

У ворожому відомстві заявили, що всі повідомлення, що розповсюджуються в соціальних мережах від імені Пригожина, і відеокадри про завдання удару по тилових таборах ПВК "Вагнеа", нібито "не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією".

"Збройні сили Росії продовжують виконання бойових завдань на лінії зіткнення із Збройними Силами України в районі проведення "спеціальної військової операції", – цинічно відповіли у міноборони країни-агресорки.

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