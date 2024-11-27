Глава розвідки Німеччини пояснив, чому Росія може напасти на НАТО найближчими роками

Очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія готується до можливого конфлікту із Заходом. Він зазначив, що Кремль може здійснити напад на територію НАТО до кінця десятиліття.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на Zeit. Каль також попередив, що Москва намагатиметься послабити єдність НАТО ще до початку можливих військових дій.

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Яким може бути напад Кремля на країни НАТО

Каль заявив, що Росія розглядає можливість війни із Заходом, а військова конфронтація стає для Кремля "можливим варіантом".

Він припускає, що російські сили можуть бути готові до "нападу на Захід" з погляду особового складу і матеріальних засобів до кінця десятиліття.

При цьому, за його словами, йдеться не про масштабний напад на країни НАТО, а про локальні операції, як-от захоплення норвезького острова Шпіцберген для "зачистки території" чи вторгнення в Балтійські країни під приводом захисту російських меншин.

Метою таких дій може бути руйнування колективної безпеки, закріпленого в статті 5 Північноатлантичного договору, та розкол НАТО.

Каль також зазначив, що, за оцінками німецької розвідки, у російському керівництві існують сумніви щодо того, "чи залишиться в силі зобов'язання надавати допомогу за статтею 5 в надзвичайних ситуаціях".

Якщо такі погляди візьмуть гору в російському керівництві, ризик військового конфлікту в найближчі роки також зросте,

– додав він.

Очільник німецької розвідки зазначив, що Росія намагатиметься послабити єдність НАТО ще до потенційного початку війни, зокрема через спроби залучити на свій бік окремі країни-члени Альянсу. За його словами, Владімір Путін буде випробовувати "червоні лінії" Заходу та вдаватися до подальшої ескалації.