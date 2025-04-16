У МЗС України відреагували на попередження Литви про "жорсткішу атаку Росії" на Великдень

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що слова глави литовського МЗС Кястутіса Будріса про можливу атаку Росії на Великдень є лише припущенням, а не офіційним попередженням. Водночас він закликав українців не нехтувати безпекою та залишатися пильними у святкові дні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Чи можлива атака Росії на Великдень

У МЗС України прокоментували слова Будріса про можливу атаку Росії на Великдень.

Ми бачили заяви міністра закордонних справ Литви. Вважаємо їх припущеннями міністра Будріса, якого ми дуже поважаємо. Ми розцінюємо їх не як анонс, а як припущення, які він висловив з погляду на те, що якщо Росія завдає ударів по Україні, то не можна виключати нічого й на Великдень,

– заявив Тихий під час брифінгу.

Водночас він зазначив, що українці мають дотримуватися правил безпеки та бути готовити до російських атак.

"Зрозуміло, що всі за понад три роки звикають до життя в умовах постійного терору, але, повірте, механічне дотримання правил безпеки може врятувати життя. Тому, будь ласка, на Великдень і в усі інші дні дотримуйтесь цих правил безпеки", – зазначив речник.

Тихий наголосив, о це може врятувати вас та життя ваших близьких.