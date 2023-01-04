Росія може готувати атаку на Різдво, забрала ракетоносії з моря, – Гуменюк

Наразі в Чорному морі перебуває лише 3 кораблі країни-агресорки, проте серед них немає жодного ракетоносія. У ЗСУ припускають, що Росія забрала носіїв ракет, щоб підготувати атаку на Різдво.

Так, російські загарбники наприкінці грудня повернули ракетоносії у пункти базування для переспорядження. Про це 24 Каналу повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Зауважте "У Росії є чіткий розрахунок": військовий експерт про зміну тактики обстрілів України

Росія може готувати нову атаку на Різдво

Це сталося 29 грудня після чергової масованої атаки окупантів по мирних українських містах. Тож наразі країна-агресорка, найімовірніше, готує свої кораблі до наступного обстрілу нашої держави.

Ми аналізуємо та очікуємо, що це може бути в районі православного Різдва (6 – 7 січня – 24 Канал),

– зауважила речниця ОК "Південь".

Вона додала, що українцям треба бути обережними і вдень, і вночі. Так, у російських загарбників все ще є достатньо іранських дронів, які вони використовують останнім часом переважно вночі, сподіваючись, що у темний час доби їх важче помітити. Однак навіть у темряві українці бачать справжню суть росіян, а також їхню зброю.

Читайте також Ракетні удари по Україні не матимуть бажаного для Кремля ефекту: в ISW пояснили причину

Гуменюк підкреслила, що масована атака загарбників на Різдво є цілком ймовірною. Втім, Росії треба кілька днів на підготовку до неї. Крім того, певна активність ЗСУ та скорочення особового складу окупаційного війська на Сході та Півдні України суттєво спантеличили росіян.

Гуменюк припустила, що окупанти можуть готувати нову атаку на Різдво: дивіться відео

Невдовзі можуть бути гарні новини з Півдня

На Півдні нашої держави триває бойова робота українських захисників. Ворог не так просто поступається ділянками місцевості, оскільки з одного боку оточений ЗСУ, а з іншого – Дніпром.

Росіянам дійсно там не легко, але вони все ще там перебувають і ми продовжуємо бойову роботу. Краще почекати гарних та розгорнутих новин, які ми зможемо продемонструвати,

– сказала речниця ОК "Південь".

На її думку, це може бути історичний момент у війні проти Росії. Однак вона підкреслила, що війна є гібридною й інформаційний простір – це також фронт. Тож закликала дотримуватися правил військових щодо інформаційної тиші.