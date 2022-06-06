Росія може готувати провокацію у Європі з використанням аналогічної зброї, що передають Україні

Російська пропаганда продовжує поширювати свої цинічні фейки. Цього разу країна-окупантка намагається дискредитувати керівництво України.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що Росія вигадала фейк про збут західної зброї. Вже попереджають, що країна-окупантка може готувати провокацію.

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Російські окупанти обстрілюють залізничні вузли України. Однак потрібного результату ворогу це не дає. Транспортування зброї не зупиняється. Саме тому тепер країна-окупантка почала активно підключати атаки в інформаційному полі.

Аналітики ЦПД також вважають, що можлива провокація на території Європи з використанням аналогічної зброї, що передають Україні. Влаштований Росією можливий теракт з людськими жертвами може стати переломним моментом в історії постачання зброї Україні та "козирем" ручної пропаганди Кремля,

– мовиться у повідомленні.

У РНБО спростували російський фейк

Абсурдність російських фейків не знає меж. Зокрема, країна-окупантка намагається поширити паніку серед українців. Для цього вигадуються все безглуздіші "новини".

В об'єктиві російської пропаганди опинилася й Укрзалізниця. У Центрі протидії дезінформації при РНБО зібрали найбезглуздіші та найпоширеніші фейки окупантів.

Наприклад, Росія вигадала фейк, що "ручну зброю перевозять в пасажирських вагонах, щоб не знали росіяни". Ця інформація не має нічого спільного з реальністю. Зброю, яку надають Україні для боротьби з російськими загарбниками, перевозять у спеціально обладнаних вагончиках. Потяги курсують за іншими маршрутами. Мирних українців ніхто не збирається наражати на небезпеку.

Окрім того, країна-окупантка поширює інформацію, що її ракета начебто "може влучити у потяг, який рухається". У Центрі протидії дезінформації наголосили, що всі ракети, які використовує Росія, рухаються по попередньо заданій траєкторії до об'єкта призначення.

Ще один російський фейк: "якщо потяг скасують – кошти не повернуть". Укрзалізниця повертає гроші у випадку, якщо потяг скасовують через війну.

Також Росія намагається переконати: "потяги рухаються із затримкою, неможливо гарантувати час прибуття". Маршрути потягів можуть змінюватися лише у двох випадках:

через бойові дії;

у разі обстрілів російськими окупантами залізничної інфраструктури.

Окрім того, Укрзалізниця планує маршрути так, аби потяг прибув до пункту призначення до початку або після завершення комендантської години.

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