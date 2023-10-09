Росія готується до можливих конфліктів з країнами Балтії та НАТО: аналіз ISW

На тлі колосальних невдач в Україні Росія проводить масштабну військову реформу. Зокрема, країна-терористка розвинула правові механізми реформування ленінградського військового округу.

У міноборони Росії вже підготували указ президента, у якому подана пропозиція позбавити Північний флот статусу "міжвидового стратегічного територіального об'єднання". РосЗМІ розкрили деякі деталі.

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Мовиться, що чотири регіони Північного флоту (а саме: Республіка Комі, Архангельська та Мурманська області та Ненецький автономний округ) можуть перейти до складу реформованого Ленінградського військового округу. Аналізуючи це, можна припустити, що Росія готується до можливих конфліктів з країнами Балтії та НАТО.

Зокрема, є докази того, що країна-терористка бачить необхідність реструктуризувати свої сили проти НАТО. Окрім того, вочевидь, мовиться, що Росія хоче облаштувати позиції на кордоні з Фінляндією.

Водночас, як країна-терористка збирається реалізувати це, зважаючи на колосальні втрати, невідомо.

Росія зазнає масштабних втрат

Станом на 8 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що "мінуснути" вдалося вже 282 280 окупантів. Окрім того, Росія має суттєві втрати у зброї та техніці. Зокрема, на Таврійському напрямку нещодавно вдалося знищити РСЗВ БМ-27 Ураган. Також герої з СБУ уразили комплекс ППО С-400 "Тріумф".