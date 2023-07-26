"Відповідь буде": країни застерегли Росію не атакувати їхні кораблі в Чорному морі

Наразі у Чорному морі перебувають багато іноземних судів. Країни обіцяють "серйозно відреагувати" у випадку атаки на їхні кораблі.

Заступник голови Державного департаменту США Ведант Патель під час брифінгу заявив, що держави, чиї судна зараз перебувають у Чорному морі, важко відреагують на можливу атаку атаки Росії по їхніх кораблях. Про це пише 24 Канал.

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Наразі у Чорному морі судна з кожного куточка світу

За словами Веданта Пателя, наразі в акваторії Чорного моря перебувають кораблі з кожного куточка світу. І держави, які були залучені до зернового коридору і чиї судна зараз перебувають в акваторії, обіцяють "серйозно відреагувати" у випадку російської атаки по їхніх кораблях.

Я впевнений, що відповідні країни легко не відреагують, якщо Росія атакує ці кораблі,

– сказав чиновник.

На його думку, особливо тривожним є факт, що ці судна брали участь у Чорноморській зерновій ініціативі, доставляючи зерно і продукти з України в держави, які дуже потребують цієї продукції. Така ситуація може зробити ці кораблі особливо вразливими й схильними до ризику в разі можливої атаки з боку Росії.

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