"Відповідь буде": країни застерегли Росію не атакувати їхні кораблі в Чорному морі
Наразі у Чорному морі перебувають багато іноземних судів. Країни обіцяють "серйозно відреагувати" у випадку атаки на їхні кораблі.
Заступник голови Державного департаменту США Ведант Патель під час брифінгу заявив, що держави, чиї судна зараз перебувають у Чорному морі, важко відреагують на можливу атаку атаки Росії по їхніх кораблях. Про це пише 24 Канал.
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Наразі у Чорному морі судна з кожного куточка світу
За словами Веданта Пателя, наразі в акваторії Чорного моря перебувають кораблі з кожного куточка світу. І держави, які були залучені до зернового коридору і чиї судна зараз перебувають в акваторії, обіцяють "серйозно відреагувати" у випадку російської атаки по їхніх кораблях.
Я впевнений, що відповідні країни легко не відреагують, якщо Росія атакує ці кораблі,
– сказав чиновник.
На його думку, особливо тривожним є факт, що ці судна брали участь у Чорноморській зерновій ініціативі, доставляючи зерно і продукти з України в держави, які дуже потребують цієї продукції. Така ситуація може зробити ці кораблі особливо вразливими й схильними до ризику в разі можливої атаки з боку Росії.
Окупанти готують провокацію у Чорному морі
- Після того, як Росія вийшла з "зернової угоди", у країні-агресорці заявили, що від 20 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники військових вантажів".
- 25 липня Держдеп США повідомив, що має розвідувальні дані про плани Росії. За даними розвідки, Кремль готується до можливої атаки в Чорному морі і напад може відбутися під прапором іншої країни.
- 26 липня в Міноборони Британії повідомили, що Росія направила корвет, щоб перехопити торгові судна у Чорному морі.