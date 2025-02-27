Китай стурбований: чи справді Росія стала для США "ласим шматком"

Владімір Путін пропонує Сполученим Штатам Америки співпрацю, зокрема видобуток російських рідкісноземельних металів. Це може не сподобатись Китаю, адже Сі Цзіньпін підтримував Росію тоді, коли США вводили санкції.

Доктор економічних наук Ігор Ліпціс розповів 24 Каналу, що може здатись, що Росія стала "ласим шматком" для американців, проте, на його думку, це не так. Він пояснив, що США ніколи не розглядали країну-агресорку як вигідного партнера, адже ніколи не інвестували туди великі суми.

Дивіться також Привид Мюнхена 1938 і великий "договірняк": як на Заході реагують на переговори Трампа та Путіна

Яка основна мета у США

Ігор Ліпціс зауважив, що для Сполучених Штатів Америки важливим є розподіл світу із Китаєм. Трамп для того, щоб це вдалося зробити на вигідних умовах, ймовірно, намагається позбавити Пекін союзників.

США розглядає Росію у такому ключі, сама ж країна їм не потрібна. Але якщо вона працюватиме разом із Китаєм, то може укріпити його,

– сказав він.

Завданням Трампа є не посилити путінську Росію, а послабити її та відтягнути від Китаю.

На думку доктора економічних наук, попри певну підтримку Сі Цзіньпіна країни-агресорки, Путін може з легкістю кинути Китай, якщо з'явиться перспектива співпраці із США. Пекін буде не в захваті від таких дій Росії.

Зазначимо, Путін заявив, що готовий співпрацювати зі США щодо рідкісноземельних металів, що викликало хвилю обурення серед росіян. Вони критикують диктатора за зміну риторики, наголошуючи, що воювали не для того, щоб поступатися ресурсами американцям. У РНБО ж зазначили, що Кремль змушений розпродавати надра, оскільки через провал у війні втратив інші можливості.