"І Фінляндія, і Польща знищать Росію": у неї є тільки один напрямок для атаки по НАТО

У ЗМІ з'явилась інформація, що Китай і Росія готуються до глобального конфлікту у світі. Є припущення, що Росія нападе на країни НАТО 2027 року. Проте наскільки це буде успішно достеменно невідомо.

Таку думку 24 Каналу висловив міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко, зазначивши, якщо Росія і забажає розпочати війну проти якоїсь країни НАТО, то перемогти їй буде нелегко. Він вважає, що це може бути лише якась із Балтійських держав.

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"Фінляндія "дасть Росії по зубах" сильно, хоч у Московії й думають, що це їхня колишня колонія, але ситуація вже давно змінилась. Польща також відразу і сильно "дасть по зубах"", – висловився він.

Чи нападе Росія на країни НАТО?

Володимир Огризк припустив, що у НАТО залишаються три Балтійські країни, на які Росія реально може напасти й захопити впродовж кількох днів.

Після цього відбудеться пришвидшення краху Росії. Якщо Сі Цзіньпін цього не хоче, то для чого йому підштовхувати Володимира Путіна, щоб той почав війну,

– сказав він.

Це, ймовірно, не вписується у китайську концепцію того, щоб залишити Росію своїм васалом. На думку міністра закордонних справ, це не логічно, адже якщо країна-агресорка розпочне війну проти НАТО, то остаточною і безповоротно програє.

Розмови про те, що Китай підштовхуватиме Росією до якихось провокацій є далекими від реальності,

– підкреслив він.

Китайському лідеру вигідно, щоб увага США та НАТО була прикута до Європи, а не до нього, проте він може, за словами Огризка, використати інші, менш агресивні, методи.

Китай може діяти підступно – публічно говорити, що за мир, але насправді тихо вести свої політичні ігри проти Заходу для досягнення мети.

Варто додати, генсек НАТО Марк Рютте припускає, що у разі нападу Китаю на Тайвань, Сі Цзіньпін може закликати Путіна атакувати країни Альянсу, щоб відвернути увагу Заходу. Він наголосив, що Китай, Іран і Північна Корея діють узгоджено й підтримують Росію у війні проти України. За словами Рютте, безпека НАТО має стратегічне значення не лише для Європи, а й для самих США.