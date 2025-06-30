"Вважає агресивним блоком": генерал армії оцінив можливість нападу Росії на НАТО

Росія не здатна напасти на країни НАТО через нестачу власних ресурсів. Війна в Україні виснажує її армію, а більшість населення не хоче воювати навіть за гроші.

Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зазначивши, що підтримка України є ключем до стримування російської агресії і гарантією безпеки для Європи.

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Чому в Росії не вийде напасти на країни НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія дійсно розглядає можливість нападу на одну з країн-членів Альянсу. На нещодавньому саміті було чітко визнано, що агресивний блок, до якого входять Росія, Північна Корея та Іран, створює серйозні загрози для всіх країн НАТО.

Це – спільна позиція західних лідерів, зокрема й Дональда Трампа. Він вважає, що це агресивний блок,

– наголосив генерал армії.

Хоча Трамп стверджує, що сьогодні не варто ініціювати масштабну стратегічну підтримку України, він не заперечує фактів: Росія становить реальну загрозу, і Владімір Путін своїми діями підриває безпеку НАТО. У цьому контексті стратегічна підтримка України є одним зі сценаріїв, який може убезпечити Європу, зокрема Польщу та країни Балтії, від потенційної агресії.

На сьогодні можна стверджувати, що Путін не здатен реалізувати свій стратегічний задум щодо України. Російська армія зазнає значних втрат: щомісяця Україна знищує до 35 – 40 тисяч окупантів. Це суттєво перевищує темпи мобілізації у Росії, де щомісяця набирають лише 10 – 15 тисяч новобранців. За рік – близько 200 тисяч. У такій ситуації говорити про формування мільйонної армії для нападу на НАТО – нереалістично.

Крім того, близько 60% росіян, за даними опитувань, не бажають іти воювати, навіть за гроші. Ідея глобальної війни з НАТО, яке має озброєння 5-го і 6-го покоління та перевагу в усіх ключових компонентах – військових, економічних, технологічних – для Путіна рівносильна катастрофі.

У Путіна немає шансів перемогти в Україні, а тим більше розпочинати ще й паралельну війну з НАТО. Це пришвидшить його кінець, і режим паде,

– зазначив Микола Маломуж.

Росія може продовжити провокації, гібридні атаки чи диверсійні дії на кордонах з країнами Балтії, Фінляндією або Польщею, зокрема через Білорусь. Але реальних ресурсів для масштабної війни проти НАТО вона не має – і не матиме у найближчі 2 – 3 роки, як прогнозують міжнародні експерти.

За словами Маломужа, Путін розуміє, що не має шансів на фронті, тому намагається нав'язати переговори на вигідних для себе умовах. Але в нього немає ні економічного, ні політичного, ні військового потенціалу для цього. Російська економіка поступово занепадає, що підриває її обороноздатність та загалом майбутнє.

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Тому ключовим завданням сьогодні є збереження та посилення українського фронту. Також важливо посилити тиск на Дональда Трампа, щоб розблокувати постачання високоточної зброї та боєприпасів Україні. Це створить не просто оборонні можливості, а реальні переваги на фронті. Коли Путін усвідомить, що шансів на перемогу немає, тоді можна буде вести переговори – але вже на вигідних умовах для України.