Росія може напасти на країну НАТО, – міністр оборони Німеччини зробив тривожну заяву
Джерело:Tagesspiegel
Росія може напасти на країну-члена Північноатлантичного альянсу. У Німеччині закликали готуватися.
Міністр оборони Борис Пісторіус закликав німецькі Збройні сили бути готовими. Про це він розповів в інтерв'ю.
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"Ми чуємо погрози з Кремля майже щодня"
Німецькі експерти вважають, що збройне протистояння між НАТО та Росією можливе за 5 – 8 років.
Пісторіус не вважає ймовірним напад агресора саме зараз. Втім, схильний довіряти заявам експертів, що війна може розгорнутися у найближчі кілька років.
Ми чуємо погрози з Кремля майже щодня, останнім часом знову на адресу наших друзів у країнах Балтії. Тому ми маємо враховувати, що одного разу Росія може напасти навіть на країну НАТО,
– підкреслив глава Міноборони.
Також посадовець зауважив, що своєю заявою хоче "розбудити суспільство" та закликати Збройні сили Німеччини бути готовими до такого сценарію.
Коли Росія може напасти на європейські країни
- Зауважимо, що наприкінці 2023 року Борис Пісторіус зазначив, що Європі варто готуватися до нових військових загроз.
- Міністр оборони Німеччини наголосив, що до погроз кремлівського диктатора слід поставитися серйозно. Зокрема, вони стосуються країн Балтії, Грузії та Молдови.
- Росія вже збільшує виробництво зброї, що теж може свідчити про її підготовку до нападу на інші держави.
- "Це не просто брязкання зброєю. Наприкінці цього десятиліття нас можуть чекати загрози. Але до того часу ми будемо готові до цього", – сказав Пісторіус.