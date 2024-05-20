Росія зараз переважає Захід у військовому плані: у WSJ назвали, що потрібно зробити країнам НАТО

Журналісти The Wall Street Journal звернули увагу, що різні країни на Заході почали ставитися більш серйозно до своєї оборони. І це правильно, бо Росія також нарощує свою військову міць.

Аналітики 24 Каналу також підготували статтю на цю тему. В матеріалі йдеться, що Україна виграла час для Європи, тож тепер у низці європейських країн серйозно думають над тим, щоб повернути масовий призов до війська. Адже маленька професійна армія може не врятувати від ворожої навали.

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Що роблять на Заході у відповідь на можливі загрози

Вторгнення Москви в Україну раптово змусило Європу усвідомити необхідність утримання великих, боєздатних армій. Представники європейської розвідки заявляють, що Росія готується до конфлікту з НАТО протягом наступного десятиліття і має намір створити постійну армію чисельністю 1,5 мільйона осіб до кінця 2026 року,

– мовиться в матеріалі.

Наприклад, у Швеції, яка долучилася до Альянсу нещодавно, набиратимуть більше призовників. Цього року мали відправитися служити близько 100 тисяч молодиків, але пройшли призов тільки 6200, тобто річний приріст склав трохи більш як 10 відсотків. Наступного року мають набрати 8 тисяч призовників, а відтак 10 тисяч.

Під час відбору будуть зважати на фізичну та розумову підготовку, результати тестів IQ і мотивацію до служби. А от за ухилення від призову карають штрафом або позбавленням волі до року.

Німеччина також поверне військову повинність. Про це говорив міністр оборони Борис Пісторіус.

Наскільки серйозна загроза від Росії

Путін говорив, нібито не збирається нападати на країни-члени НАТО. Ба більше, сказав, що такі припущення – повна нісенітниця. Але ж схожим чином він говорив і на початку 2022 року, коли США попереджали про вторгнення в Україну.

Господар Кремля прагне перетворити Україну на "сіру зону"

Секретар РНБО Литвиненко вважає, що Путін хоче повторити сирійський сценарій, щоб люди почали тікати з країни та розпочалася міграційна криза. І перетворити території нашої держави на "сіру зону". Тож Україні потрібна сучасна західна зброя, щоб зупинити ці плани загарбника.

"Ідеться вже не тільки про Україну, йдеться про майбутнє Європи. Якщо сьогодні ви не знайдете зброю для України, завтра будете шукати її для себе. І що, думаю, важливіше для вас, то вмирати будуть ваші солдати. Як наразі вмирають кращі сини і доньки України", – звернувся Литвиненко до західних країн.