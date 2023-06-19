У Швеції припускають військовий напад Росії на їхню країну

У Швеції допустили, що на них може напасти Росія. Тож країна хоче стати членом НАТО, щоб захистити себе.

Комітет з оборони парламенту Швеції не виключає, що Росія може здійснити військовий напад на їхню країну. Про це журналісти повідомляють з посиланням на власні джерела.

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Швеція вважає Росію загрозою

Журналісти повідомляють, що у парламентській доповіді Швеції, яку повинні опублікувати 19 червня, мовиться, що, хоч російські сухопутні війська наразі воюють проти України, нападу на Швецію виключати не можна.

Росія також ще більше знизила поріг застосування військової сили і демонструє високу схильність до політичних і військових ризиків. Здатність Росії проводити операції з використанням військово-повітряних сил, військово-морських сил, зброї дальнього радіуса дії або ядерної зброї проти Швеції залишається незмінною,

– мовиться в повідомленні.

Аналіз політики безпеки базується на тому ж листі, що й аналіз, який був опублікований 5 років тому. Тоді Комітет з оборони парламенту країни говорив, що "збройний напад на Швецію не можна виключити. Також не можна виключати, що проти Швеції можуть бути використані військові засоби сили або подальші погрози застосування такої сили".

Швеція встановила нову оборонну доктрину

Повідомляється, що Швеція встановила не лише свою загрозу, а й нову оборонну доктрину для країни – тепер вона прямо заснована на членстві в НАТО. Тоді як попередня доктрина спиралася на співпрацю з сусідніми країнами та ЄС.

Декларація солідарності тепер замінена заявою про те, що "життєво важливим інтересом національної безпеки Швеції є відстоювання незалежності, суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. Ми готові захищати нашу країну, наше населення, нашу демократію, нашу свободу і наш спосіб життя з усією зброєю". Це нова доктрина політики безпеки, і вона відбувається в рамках членства в НАТО,

– повідомило виданню джерело.

Угорщина та Туреччина не погоджуються зі вступом Швеції в НАТО