Росія готує військо до можливого нападу на ЄС на початок 2027 року, – Буданов

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що Росія вже коригує свої військові плани щодо можливого нападу на країни ЄС. За його словами, раніше у Кремлі розглядали такий сценарій лише після завершення війни проти України, однак тепер цей підхід змінився.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Який прогноз щодо нападу Росії на ЄС дає Буданов?

Буданов заявив, що Росія переглянула свої підходи до планування можливого конфлікту з країнами Європейського Союзу.

Раніше вони чітко розмежовували, що треба завершити бойові дії тут і тільки після цього… Але зараз плани трошки коригуються, тому вони готові,

– зауважив він.

Водночас очільник української розвідки не став прогнозувати конкретну дату можливого початку такого сценарію. Він пояснив, що військова готовність і політичне рішення про початок агресії – це різні речі.

За словами Буданова, у внутрішніх документах Росії визначено орієнтовний термін, до якого Кремль прагне досягти необхідного рівня готовності.

У всіх їхніх документах вони мали вийти на готовність до ведення дій на початок 2027 року, але знову ж таки, всі плани можуть коригуватися. Зрештою, до початку 2027 року залишилось не так довго,

– каже Буданов.

Водночас він окремо наголосив, що наявність таких планів ще не означає ухвалення остаточного рішення про початок війни проти країн Європейського Союзу. За словами Буданова, йдеться саме про підготовку та досягнення необхідного рівня військової готовності, тоді як політичне рішення залежить від низки факторів і наразі не є підтвердженим.

Нагадаємо, США попередили Польщу про можливі сценарії російських провокацій, спрямованих на перевірку рішучості НАТО. Серед потенційних загроз розглядають удари по критичній інфраструктурі Польщі, зокрема енергетичних об'єктах і транспортних вузлах.

Росія також може вдатися до обмежених інцидентів на кордоні з Білоруссю та Калінінградською областю. Серед можливих сценаріїв – короткочасні перетини кордону військовими підрозділами, демонстраційні дії або інсценовані "випадкові" інциденти. У Вашингтоні вважають, що такі кроки можуть бути спрямовані на створення політичної та правової невизначеності всередині Альянсу.

Головною метою таких дій може бути перевірка того, як НАТО застосує статтю 5 Вашингтонського договору у відповідь на обмежені провокації. Крім того, Москва може прагнути послабити єдність союзників і змусити західні країни переглянути рівень підтримки України.