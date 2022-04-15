Росія може оголосити війну офіційно: Веніславський пояснив причину

Росіяни можуть готуватися офіційно оголосити в Україні війну. Ймовірність такого сценарію справді досить велика.

Упродовж останніх 4 – 5 днів Росія розгорнула пропагандистську кампанію (зокрема у білоруських ЗМІ), що Збройні Сили України нібито готуються до нападу в напрямку Білорусі, Воронезької області та Криму. Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат Федір Веніславський.

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За його словами, така риторика – складові гібридної інформаційної війни. Аби спонукати громадян Росії до більш активної участі у бойових діях і формування нових резервів, окупантам необхідно демонструвати і реальну загрозу, і певні свої успіхи.

В Росії провалилася мобілізація

Веніславський пояснив, кампанія щодо мобілізації з залученням найманців до війни в Україні фактично провалилися:

військовослужбовці, які мають контракти в Росії, масово відмовляються воювати;

підрозділи, які зазнали втрат на Київському, Чернігівському чи Житомирському напрямках, мають дуже слабку моральну готовність воювати. Адже розуміють, що їх чекає надалі.

В Росії мало можливостей і шансів сформувати резерви, які допомогли б досягнути проміжних цілей.

Щоб спонукати громадян і надати юридичної можливості для повноцінної мобілізації, їм необхідно оголосити війну,

– наголосив Веніславський.

Він прогнозує – якщо Росія не зможе продемонструвати свої перемоги упродовж найближчого тижня – двох, ймовірність, що вона оголосить війну і організує повномасштабну відкриту мобілізацію, достатньо велика.

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